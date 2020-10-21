Трех человек госпитализировали после ДТП в Севске

Появились подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Севске. В больницу положили трех человек. У 55-летнего водителя автобуса ПАЗ диагностировали ушибы обеих ног. У 49-летней пассажирки - травму головы, сотрясение мозга, раны лица. 46-летняя пассажирка автобуса получила травму головы и сотрясение мозга.

По предварительным данным, правила нарушил водитель ПАЗа, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Он не уступил дорогу бетономешалке, которая пользовалась преимуществом при проезде перекрестка.

Напомним, авария случилась в начале седьмого вечера во вторник, 20 октября, на 2-м километре дороги Севск - Доброводье - подъезд к автодороге М-3 «Украина». Водителя автобуса спасатели вырезали из искореженной машины.

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