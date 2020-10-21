В Севске столкнулись бетономешалка и автобус: ранены трое

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском городе Севск столкнулись бетономешалка и автобус ПАЗ. ДТП случилось в начале седьмого вечера во вторник, 20 октября, на улице Ленина, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

На место выехали медики скорой помощи, спасатели и сотрудники ГИБДД. Водителя автобуса пришлось вырезать из машины.

В автоаварии травмы получили три человека: водитель и два пассажира ПАЗа, сообщает "Брянск.Today". Всех доставили в районную больницу. Всего в автобусе ехали семь человек. Он был не рейсовым.

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