В Брянске застройщикам предложили льготную аренду за дешевые квартиры для сирот

В Брянске застройщикам предложили льготную аренду на землю взамен на квартиры для сирот по минимальным ценам. Стоимость одного квадратного метра для соцжилья - 30 тысяч 412 рублей. За эту цену застройщики отказываются продавать квартиры в новых домах. Они утверждают, что она занижена.

В 2018 году вместо 60 квартир город купил для детей-сирот только восемь. Как сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации, застройщики отказались участвовать в торгах, так как цена была слишком мала.

Чиновники хотят решить эту проблему так. Застройщику отдают участок земли по льготной цене. За это он отдает квартиры по минимальной стоимости.

Первый такой аукцион состоится 9 ноября. На нем предлагают участок земли площадью 4118 квадратных метров. Он расположен в Бежицком районе на улице Баумана. Сумма аренды составит 167,9 тысячи рублей в год. Когда рыночная его цена - 2,5 миллиона рублей. После завершения строительства застройщик должен будет предоставить 41 квартиру площадью не меньше 1414 квадратных метров по минимальной цене.

Таким образом планируют приобретать квартиры для сирот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья.

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