В Брянске из-за некачественных дорог подали 56 исков в суд

В Брянске на недобросовестных дорожников 56 раз в этом году подали в суд. Подрядчики не своевременно устраняли дефекты на дорогах, которые находятся на пятилетней гарантии.

14 исков подали на "Брянскавтодор", 12 - на «СпектрБрянскСтрой», 9 - на «Профдорстрой».

На гарантии находятся 186 городских дорог. Больше половины выявленных дефектов устранили к середине октября, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ямы и выбоины отремонтировали на проспектах Московском и Станке Димитрова, улицах Речной, Флотской, Красноармейской и других улицах.

- С каждым годом меняется законодательная база в сфере дорожного ремонта и строительства, - отмечают в УЖКХ города Брянска. - Это позволяет предъявлять к подрядчикам более жесткие требования по качеству и срокам ремонта дорог.

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