В Брянске во время футбольных матчей ограничат движение у стадиона

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске во время проведения футбольных матчей на стадионе "Динамо" ограничат движение на прилегающих улицах. Это касается переулка Трудового от улицы Советской до улицы Горького и улицы Ромашина от улицы Фокина до бульвара Гагарина. Ограничения будут действовать с восьми часов утра и до конца игры. Исключение сделают только для машин оперативных служб.

Некоторые матчи пройдут без зрителей. Точно известно, что на стадион не пустят болельщиков 21 октября. Брянские футболисты встретятся с командой "Тамбов".

Футбольные матчи пройдут также в Брянске 28 октября, 7, 15, 25 и 29 ноября, а также 10, 20 и 28 марта, 7, 17 и 28 апреля и 8 мая 2021 года.

Исключение будет сделано для транспортных средств оперативных служб.

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