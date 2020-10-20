В брянском троллейбусе №2 внедрили оплату проезда через мобильник

Электронную оплату проезда через мобильное устройство внедрили в троллейбусе №2 в Брянске. Такая информация появилась в сетевой группе МУП «Брянского троллейбусное управление» во вторник, 20 октября.

В муниципальном транспорте Брянска продолжают внедрять электронную оплату проезда. Очередное новшество сейчас опробуют на троллейбусе-«двойке». Теперь с помощью новой услуги на маршруте можно расплатиться, не используя наличные или банковскую карту. Потребуется лишь мобильное устройство и QR-код, размещенный в салоне.

Новая услуга также позволяет брянцам пополнять все виды проездных билетов на муниципальный транспорт. Стал доступен пассажирам и доступ в личный кабинет, где можно отследить всю историю поездок.

Подробная инструкция по использованию приложения доступна здесь.

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