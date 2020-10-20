В Брянской области реализуют новую программу безопасности пешеходов

После апробации проекта брянский опыт перенесут на другие регионы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянская область станет единственным в России пилотным регионом по реализации нового федерального проекта, направленного на создание условий для безопасного движения пешеходов на дорогах.

После апробации проекта брянский опыт перенесут на другие регионы. Такое предложение высказал вице-премьер Марат Хуснуллин на прошедшем 20 октября в онлайн-режиме заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В Брянской области за 9 месяцев 2020 года на 15 процентов снизилось число аварий с пешеходами, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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