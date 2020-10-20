Двух брянцев осудят за ловлю рыбы в нерест сетями

В суд «ушло» уголовное дело о незаконной рыбалке в Дубровском районе. На скамье подсудимых – двое жителей Клетнянского района в возрасте 53-х и 34 лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Брянской области во вторник, 20 октября.

Брянцев обвиняют в незаконной добыче водных биологических ресурсов в местах нереста и на миграционных путях.

По версии следствия, обвиняемые незаконно рыбачили в марте этого года. Они находились на водоеме вблизи деревни Большая Островня Дубровского района. Используя сети, мужчины выловили 14 щук, 3 окуней, 15 плотвы и 1 леща. Причиненный ущерб рыбным запасам РФ оценили в 17 950 рублей.

По существу это уголовное дело рассмотрит Дубровский районный суд.

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