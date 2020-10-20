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Общество

В брянских торговых центрах ловили нарушителей масочного режима

Цель рейдов – снижение распространения коронавируса
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Комиссия посетила крупные торговые ряды, рынки и сетевые магазины.

Комиссия посетила крупные торговые ряды, рынки и сетевые магазины.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 20 октября прошел очередной рейд по соблюдению масочного режима. Комиссия посетила крупные торговые ряды, рынки и сетевые магазины.

Контрольные рейды проходят в городе ежедневно. Их основная цель – не наказание продавцов или покупателей, а снижение распространения коронавируса.

С предпринимателями, которые не соблюдают санитарные меры, провели разъяснительную работу. Были составлены административные протоколы, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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