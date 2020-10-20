В Брянской области число заболевших коронавирусом резко увеличилось из-за технического сбоя. Так объяснили расхождение в цифрах региональной и федеральной статистики.

По данным оперативного штаба Брянской области, за сутки в регионе подтвердили 124 новых случая заболевания. Общее число заболевших составляет 11207 человек.

На сайте Стопкоронавирус.рф появилась другая информация - 154 новых случаев заболевания и 11237 - общее число заболевших.

- В связи с техническим сбоем работы общероссийского ресурса Стопкоронавирус.рф 20 октября 2020 года указаны данные о 154 гражданах, заболевших новой коронавирусной инфекцией в Брянской области, - говорят в оперштабе. - Обращаем внимание на то, что количество заболевших, указанных в сводке оперативного штаба, является верным: 124 случая за минувшие сутки.

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