Готовимся переобуваться!

Фото: АО «Чистая планета».

Синоптики обещают похолодание и снег. Одеваемся теплее и готовим свои машины к замене шин. Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает, что выбрасывать старые автопокрышки в мусорный бак нельзя. Шины подлежат утилизации!

- Автопокрышки относятся к отходам IV класса опасности, так как содержат примеси смолы, натуральные каучуки, синтетические полимеры, технический углерод, сажу, кремниевую кислоту. Эти компоненты могут вызывать болезни легких, аллергию и даже онкологические заболевания. Именно поэтому выбрасывать шины в контейнеры и бункеры на площадках общего пользования, а также складировать в оврагах, на обочинах дорог и в лесу – нельзя! За такие нарушения законом предусмотрены штрафы: до двух тысяч – для физлиц и до 250 тысяч – для юридических, - рассказывает руководитель экологической службы АО «Чистая планета» Татьяна Корытина. – Автовладельцы обязаны сдавать отработанные шины на утилизацию. Эта услуга платная, поэтому находятся недобросовестные граждане, которые не хотят нести бремя ответственности за эксплуатацию транспортного средства и бережно относиться к окружающей среде. Поэтому, например, нашли такой выход - делают из покрышек клумбы или шлагбаумы на дачных участках. Нередко старые шины можно встретить и в городе – из них создают скульптурные композиции на придомовых газонах или детских площадках. Но это опасно! Резиновые скульптуры, клумбы и ограждения загрязняют воздух и почву. Поэтому, если вы увидели такие конструкции или незаконные свалки шин, сообщите об этом в Департамент экологии и природных ресурсов Брянской области, природоохранную прокуратуру или региональному оператору по обращению с ТКО по телефону 8(4832)606-444. Хочу напомнить и о том, что категорически нельзя шины сжигать. При горении резины в атмосферу выделяются ядовитые вещества. Дибутилфталаты, фенатрапены и дефиниламины опасны для людей, животных и растений. Региональный оператор по обращению с ТКО АО «Чистая планета»

реализует национальный проект «Экология» в Брянской области и заботится о безопасности нашего региона, поэтому не только сортирует, но и обрабатывает отходы III-IV классов опасности, чтобы снизить уровень вредного воздействия на окружающую среду и здоровье людей. С 2019 года захоронение шин в России запрещено. Резина разлагается в земле 120-150 лет и наносит непоправимый вред почве, по сути, «убивая» ее. Поэтому АО «Чистая планета» не захоранивает автопокрышки на полигоне, а перерабатывает их без вреда для экологии на специальной пиролизной установке «Фортан». Как она работает? В результате воздействия высоких температур при переработке шин и автопокрышек получается вторсырье – пиролизная жидкость (печное топливо), технический углерод, который используется в качестве краски в химической и строительной промышленности, а также металл (если утилизируемые покрышки были с металлическим кордом).

Сдать старые автопокрышки и шины на переработку можно обратившись в компанию «Чистая планета» или в любую другую организацию, которая имеет лицензию на сбор, транспортирование и утилизацию отходов IV класса опасности.