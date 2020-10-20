Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Брянским предприятиям запретили проводить совещания и корпоративы

Протокол с заседания оперативного штаба опубликовали на сайте областного правительства
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий

Брянским предприятиям и организациям запретили проводить очные совещание и корпоративы. Соответствующие решения приняли на заседании оперативного штаба. Оно прошло в понедельник, 19 октября, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Совещания, рабочие встречи, заседания и другие подобные мероприятия можно проводить с помощью видеосвязи. На территории организации запретили проводить массовые праздники с участием работников и других граждан. Поэтому устроить корпоратив у брянцев уже не получится.

Большинство сотрудников обязали перевести на "удаленку". На рабочем месте можно оставить только тех, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования предприятия.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».