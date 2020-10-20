Брянским предприятиям запретили проводить совещания и корпоративы

Брянским предприятиям и организациям запретили проводить очные совещание и корпоративы. Соответствующие решения приняли на заседании оперативного штаба. Оно прошло в понедельник, 19 октября, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Совещания, рабочие встречи, заседания и другие подобные мероприятия можно проводить с помощью видеосвязи. На территории организации запретили проводить массовые праздники с участием работников и других граждан. Поэтому устроить корпоратив у брянцев уже не получится.

Большинство сотрудников обязали перевести на "удаленку". На рабочем месте можно оставить только тех, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования предприятия.

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