В Брянске запретили ездить без масок в общественном транспорте

В Брянске продолжаются ежедневные рейды по соблюдению масочного режима. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске с 20 октября муниципальный и коммерческий транспорт не будет перевозить безмасочных пассажиров. Об этом уведомили всех руководителей автопредприятий, которые работают на маршрутах общественного транспорта.

Соответствующие изменения в постановление регионального правительства внесли накануне, 19 октября. В документе сказано, что граждане обязаны использовать медицинские маски в местах общего пользования, за исключением нахождения на открытом воздухе.

В Брянске продолжаются ежедневные рейды по соблюдению масочного режима. Так, 19 октября при проверке полицейские составили 25 протоколов на нарушителей, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».