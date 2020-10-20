В Брянске запретили ездить без масок в общественном транспорте

В Брянске продолжаются ежедневные рейды по соблюдению масочного режима.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске с 20 октября муниципальный и коммерческий транспорт не будет перевозить безмасочных пассажиров. Об этом уведомили всех руководителей автопредприятий, которые работают на маршрутах общественного транспорта.
Соответствующие изменения в постановление регионального правительства внесли накануне, 19 октября. В документе сказано, что граждане обязаны использовать медицинские маски в местах общего пользования, за исключением нахождения на открытом воздухе.
В Брянске продолжаются ежедневные рейды по соблюдению масочного режима. Так, 19 октября при проверке полицейские составили 25 протоколов на нарушителей, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
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