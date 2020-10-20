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Общество

Житель Брянской области получил 10 лет колонии за убийство сожительницы

Мужчина систематически избивал свою подругу
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Жителя Красногорского района Брянской области осудили за убийство сожительницы. Суд установил, что ранее судимый мужчина 1983 года рождения, находясь в нетрезвом виде, неоднократно избивал свою подругу из-за ревности. Пара проживала в доме на улице Центральной в деревне Палужская Рудня Красногорского района.

23 июля 2019 года около четырех часов дня мужчина несколько раз ударил женщину руками и ногами по голове и туловищу. Из-за побоев у пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и перелом двух ребер со смещением.

В следующий раз он поднял руку на подругу 9 сентября 2019 года. Около девяти часов вечера он избил ее руками и фонариком, что вновь повлекло травму головы. 17 октября 2019 года нетрезвый мужчина нанес сожительнице не менее 10 ударов руками и ногами по голове и туловищу. В результате тупой травмы живота женщина скончалась через три часа из-за обильной кровопотери.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил 10 лет исправительной колонии строгого режима. Осужденный посчитал приговор чрезмерно суровым и обжаловал его. Однако апелляционная инстанция жалобу отклонила. Приговор вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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