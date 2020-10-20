На «зебре» в Брянске иномарка сбила женщину

В Володарском районе Брянска иномарка сбила женщину на пешеходном переходе. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В понедельник, 19 октября, в Володарским районе Брянска иномарка сбила женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую увезли в больницу с переломом ноги. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 10.30 на улице Пушкина.

По предварительной информации, наезд на 42-летнюю горожанку совершила автомобилистка на «Дэу Нексиа». Ей 47 лет. Женщина ехала со стороны улицы Абашева в сторону улицы Никитина. А пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемой «зебре».

– В результате автоаварии женщина-пешеход с диагнозом «ушиб левой голени, перелом наружного мыщелка левой голени» госпитализирована, – говорят в ГИБДД. – По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Кстати, всего за понедельник, 19-е, в регионе зафиксировали два ДТП, в которых калечились люди. Травмы различной степени тяжести получили три человека.

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