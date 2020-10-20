Коронавирус диагностировали 124 брянцам за сутки

В Брянской области зафиксировали 124 новых случая коронавирусной инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области обновили данные по коронавирусу. На утро вторника, 20 октября, зафиксировали 124 новых случаев. А общее число заболевших достигло 11207.

Тройка «лидеров» осталась прежней: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех инфицированных с начала пандемии там 4766, 1135 и 617 соответственно.

За сутки опасный диагноз сняли 21 брянцу. А суммарное число победивших инфекцию составляет 8591. Это 76,7 процентов от общего числа заболевших.

Новых смертей не произошло. Их по-прежнему 47, сообщает региональный оперативный штаб.

За последние 24 часа в брянских государственных лабораториях выполнили 984 теста на коронавирус. А всех проведенных исследований на Брянщине теперь больше 206,5 тысяч.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».