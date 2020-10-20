В Брянске сбившего пешеходов водителя госпитализировали с подозрением на инсульт. Появилась официальная информация об аварии, в которой пострадали женщина и ребенок.

Напомним, 19 октября на улице Советской около 18.45 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. Как сообщили в Госавтоинспекции, 67-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» поворачивая налево со стороны проспекта Станке Димитрова, сбил дорожное ограждение и выехал на правый тротуар. Сообщается, что водителю стало плохо из-за инсульта.

От наезда автомобиля пострадали 30-летняя женщина и трехлетний мальчик, которые шли в сторону улицы Фокина. У ребенка предварительно диагностировали перелом правого бедра и таза, а также тупую травму живота. Его госпитализировали.

В больницу отправили и пострадавшую женщину. У нее обнаружили закрытый перелом правой руки, ушиб плечевого сустава и грудной клетки. Также по предварительным данным у пострадавшей может быть закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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