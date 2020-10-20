Заместитель брянского губернатора проверил соблюдение масочного режима в транспорте

Заместитель брянского губернатора проверил соблюдение масочного режима на транспорте. Как сообщили в оперативном штабе, губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил своим заместителям проконтролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в курируемых ими сферах.

Исполняющий обязанности заместителя губернатора по вопросам промышленности, транспорта и связи Николай Лучкин проехал по Брянску на нескольких маршрутах общественного транспорта: муниципального и частного.

Больше всего нареканий у него вызвали представители старшего поколения, рассказали на телеканале «Брянская губерния». Чиновник призвал земляков не забывать о соблюдении санитарных норм.

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