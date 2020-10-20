В Брянской области усилили коронавирусные ограничения

В Брянской области усилили ограничения, связанные с ношением медицинских масок. В правительстве региона внесли изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области».

Изменения касаются усиления контроля за ношением масок. Руководство магазинов и других общественных учреждений теперь имеют право не пускать на свою территорию граждан без средств индивидуальной защиты. В документе отдельно обозначено, что на открытом воздухе можно находиться без масок.

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