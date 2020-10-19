В Брянске водитель иномарки сбил женщину с двумя детьми на тротуаре

Фото: "Типичный Брянск".

В Брянске водитель "Тойоты Камри" сбил женщину с двумя детьми на тротуаре. ДТП случилось около половины восьмого вечера в понедельник, 19 октября, у дома №66 на улице Советской.

Фотографии и видеозаписи с места аварии публикуют пользователи в социальных сетях. Очевидцы пишут, что автомобилист выехал со стороны проспекта Станке Димитрова с поворотом налево на Советскую. Но на большой скорости врезался в металлический забор. Остановился он не сразу после этого.

В это время по тротуару шла семья. По словам пользователей, они вышли из магазина.

В аварии пострадал четырехлетний мальчик. Его с матерью увели на скорой помощи. Девочка не получила травм, сообщают свидетели.

Медицинская помощь понадобилась и водителю иномарки. Его тоже увезли в больницу. В комментариях предположили, что у мужчин мог случиться инсульт.

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