В Брянске восемь человек наказали за отсутствие маски в общественном транспорте

В Брянске на минувших выходных наказали восемь человек за отсутствие медицинской маски в общественном транспорте. Рейд провели сотрудники администрации и полиции. Административные протоколы выписали семерым пассажирам и одному кондуктору. При этом все водители были в масках, сообщают в пресс-службе мэрии.

Проверяли как муниципальный транспорт, так и коммерческий. Рейд прошел в Бежицком и Советском районах.

В администрации напоминают, что проверки по соблюдения масочного режима проходят каждый день. Проверяют общественные места - это магазины, транспорт, кафе.

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