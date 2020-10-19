В Брянске заметили улетающих журавлей

Фото: vk.com, "Деснянская волна".

В Брянске заметили улетающих на юг журавлей. Фотографии клина сделали на минувших выходных в роще Соловьи. В одной из стай насчитали порядка сотни птиц, пишет "Деснянская волна".

На этот раз птицы задержались в наших краях. В Брянской области до середины октября стояла аномально теплая погода. Обычно в средней полосе России журавли улетают в теплые края в сентябре-начале октября.

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