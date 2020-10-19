В Брянской области зафиксировали рекорд по числу заболевших коронавирусом

В Брянской области 19 октября зафиксировали рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. В понедельник диагноз подтвердили у 123 жителей, сообщают в оперативном штабе.
До этого максимальным суточный прирост был 30 апреля. Тогда заболели 118 человек.
117 жителей области заразились коронавирусом 21 мая, 115 - 18 мая. С тех пор заболеваемость снижалась. Вновь расти показатели стали в конце сентября.
Большее число заболевших связывают также с количеством тестов, которые делают в сутки. Если весной выполняли порядка полутора тысяч исследований, то сейчас делают больше двух тысяч. А губернатор призвал увеличить число проводимых тестов до трех тысяч в день.
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