СКР: найденный в Брянске 11-летний мальчик сбегал неоднократно

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

С 11-летним школьником, которого больше суток искали в Брянске и окрестностях, провел профилактическую беседу главный брянский следователь. Произошло это в понедельник, 19 октября, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

На разговор к руководителю брянского Следственного комитета Максиму Лукичеву подросток пришел вместе с мамой. Оказалось, что он уже неоднократно сбегал из дома.

– Несовершеннолетнему разъяснили важность предупредительного и ответственного поведения в повседневной жизни, предусмотрительность и обдуманность своих поступков и действий, – говорят в надзорном ведомстве. – А мать призвали проявлять больше внимания к своим детям, постоянно контролировать их перемещения и проводить более активную воспитательную работу.

Напомним, 11-летний Абдуган Абдурашитов из Брянского района пропал 17 октября. Он не вернулся домой с прогулки. 18-го числа к поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». И нашли мальчишку в течение часа.

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