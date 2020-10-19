Из-за демонтажа моста на «Брянске-1» изменится маршрут поездов

На железнодорожном вокзале «Брянск-Орловский» (станция «Брянск-1») изменится расписание поездов 20 и 22 октября. Это связано с проводимыми работами по демонтажу моста. Об этом сообщили службе корпоративных коммуникаций «РЖД».

В указанные числа даты железнодорожники продолжат демонтаж пролетных строений старого пешеходного моста. А потому прием и отправление некоторых пригородных и пассажирских поездов будут осуществлять от других платформ. При этом само время отправления и прибытия поездов останется прежним.

Кстати, наземный переход станции «Брянск-1» на время работ – с 08:30 до 18:30 – закроют для пешеходов. Пройти можно будет лишь через подземный тоннель. Это сделано в целях безопасности пассажиров.

Пассажирам рекомендовали прибывать на вокзал заранее.

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