Им не место с ТКО!

На брянском мусоросортировочном комплексе в коммунальных отходах нашли пакеты с использованными шприцами и другими медотходами. Какая-то организация, осуществляющая лечебную деятельность, выбросила их в общий контейнер. Служба экологической безопасности регионального оператора по обращению с ТКО сейчас выясняет, кто нарушает правила в период пандемии.

– Это неприятный и опасный для всех нас инцидент. Мусоровоз компании-перевозчика, который занимается сбором и транспортированием коммунальных отходов в городе Брянске, привез на мусоросортировочный комплекс медицинские. Эта категория отходов должна вывозиться из лечебных учреждений отдельной специализированной техникой с соблюдением всех санитарных норм. Все должны понимать, что особенно строго этому правилу нужно следовать сейчас, в непростой эпидемиологический период, в котором мы живем. Но, к сожалению, получается, что очевидные вещи понимают далеко не все. И среди персонала какого-то лечебного учреждения нашлись те, которые легкомысленно относятся к соблюдению правил по обращению с медотходами. Сейчас служба экологической безопасности и управление логистики, которое контролирует маршруты перевозчиков, выясняют, кто мог выбросить эти пакеты в контейнер для ТКО. Надеемся, что таких случаев больше не повторится, – рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области просит всех сотрудников лечебных учреждений ответственно относиться к соблюдению правил по обращению с медицинскими отходами: не подвергать опасности водителей и погрузчиков транспортных компаний, которые занимаются вывозом коммунальных отходов, а также рабочих МСК, которые сортируют весь мусор, поступающий на «ленту», вручную. Мы также напоминаем, что законодательством за нарушение вышеуказанных правил предусмотрена не только административная, но, в отдельных случаях, и уголовная ответственность.