В Брянске полиция ищет расплатившуюся поддельной купюрой женщину

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске полицейские ищут женщину, которая расплатилась поддельной купюрой. 13 октября около 16.45 покупательница подала пять тысяч рублей на кассе в гипермаркете "Линия" в Бежице. Кассир не заметила подделку.

- По факту сбыта поддельной денежной купюры возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег», - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Приметы предполагаемой злоумышленницы: на вид 30-35 лет, обычное телосложение, темные волосы. Женщина была одета в бирюзовую куртку с капюшоном, темные брюки, обута - в белые ботинки, в руке несла темную сумку.

Если вы видели женщину, сообщите в полицию.

Телефоны: 66-77-02, 66-70-92 либо 02 (с мобильного номера любого оператора – 102).

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