Жителя Клинцов осудили на 9,5 лет за убийство супруги

В Клинцах местного жителя осудили за убийство супруги. Приговор вынесли в Клинцовском городском суде. Мужчине назначили 9,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

В суде установили, что в мае пьяный муж поссорился с женой. Из-за обиды он два раза ударил ее ножом. Ранения оказались смертельными. Женщина скончалась на месте происшествия.

Приговор пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе Клинцовского городского суда.

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