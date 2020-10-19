Три выгоничских чиновника не указали все свои доходы

Три чиновника из администрации Выгоничского района полностью не указали свои доходы. Прокуратура нашла нарушения в декларациях за прошлый год.

- Три должностных лица администрации в справках о доходах представили недостоверные и неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги или супруга. - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Представление внесли главе администрации Выгоничского района. Трех сотрудников привлекли в дисциплинарной ответственности.

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