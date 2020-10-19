Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске продезинфицировали здания и переходы на вокзале в Володарском районе. Комплексная обработка на Брянск-Орловском прошла в понедельник, 19 октября. Ее провели сотрудники пожарно-спасательной части №4, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Пожарные обработали все помещения вокзала, в том числе, и служебные. А также - переходные тоннели.

Общая площадь обработки составила 2,5 тысячи квадратных метров.

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