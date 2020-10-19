В Брянской области еще один человек умер от коронавируса. Об этом 19 октября сообщили в оперативном штабе. Общее число умерших от опасной болезни - 47 пациентов.

Число заболевших COVID-19 в Брянской области превысило 11 тысяч человек. За последние сутки подтвердили 123 новых случая заболевания. Выздоровели 35 человек. За 24 часа выполнили 906 тестов на инфекцию.

Вырос коэффициент распространения коронавируса. На 19 октября он составляет 1,28.

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