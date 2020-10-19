Коронавирус выявили у 123 брянцев за сутки

Общее число заболевших на Брянщине достигло 11083. Фото: Иван МАКЕЕВ

123 случая коронавирусной инфекции зарегистрировали в Брянской области за последние сутки. Статистическую информацию о COVID-ситуации распространил региональный антивирусный штаб утром в понедельник, 19 октября.

Общее число заболевших достигло 11083.

Первая тройка муниципалитетов с наибольшим числом заболевших прежняя: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех инфицированных там 4715, 1039 и 612 соответственно.

На отчетную дату выздоровели 8570 брянцев. Их контрольные тесты на коронавирус оказались отрицательными. В последние сутки опасный диагноз сняли у 35 пациентов.

За 24 часа в брянских лабораториях выполнили 906 тестов. А их суммарное число достигло 205562.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».