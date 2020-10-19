Азербайджанец купил фиктивную жену в Клетнянском районе

Брянская прокуратура выявила фиктивный брак на территории Клетнянского района. Его заключила местная жительница и гражданин Азербайджана. В ситуацию пришлось вмешаться суду.

Нарушение выявила прокурорская проверка. Оказалось, что в Клетнянском районе в августе 2019 года заключили фиктивный брак.

– Регистрация брака была необходима иностранцу для получения вида на жительство без учета утвержденной Правительством РФ квоты, – поясняют в пресс-службе облпрокуратуры.

Известно, что брак обошелся азербайджанцу в 10 тысяч рублей. После его заключения супруги вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, создавать семью не планировали.

В итоге прокурор района обратился в суд и потребовал признать указанный брак недействительным. Суд с этим согласился, и требование удовлетворил полностью. Пока в законную силу решение не вступило.

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