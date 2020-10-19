В Брянске пожаловались на темноту на проспекте Станке Димитрова

Фото: группа «ЧП и ДТП Брянск» в vk.com.

Некоторые улицы Брянска в темное время суток полностью погружаются во тьму. На отсутствие света жалуются жители в социальных сетях. В частности, фонари не освещают проезжую часть на проспекте Станке Димитрова в Советском районе.

– На проспекте Станке Димитрова от моста до кольца «Полтинника» вообще нет света, – пишет возмущенный горожанин. – Пешеходный переход не освещен.

Автовладельцы с трудом могут увидеть фигуры пешеходов, переходящих дорогу. Похожая ситуация наблюдается и в других районах Брянска. Жители также сообщают о темноте на улице Брянской пролетарской дивизии в Бежице.

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