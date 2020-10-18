В Карачеве пьяный водитель врезался в дерево

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском городе Карачев пьяный водитель ВАЗ-21102 врезался в дерево. ДТП случилось около восьми часов утра в воскресенье, 18 октября, на улице Урицкого, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

50-летний автомобилист ехал со стороны улицы Шевченко в сторону улицы Октябрьской. Он не справился с управлением и врезался в дерево.

Медицинская помощь понадобилась водителю и двум пассажирам. Их отпустили домой, назначив лечение. Еще одного пассажира легковушки госпитализировали с различными травмами.

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