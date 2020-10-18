В Брянске на поиски 11-летнего мальчика отправили волонтеры

Фото: "Лиза Алерт Брянск".

В Брянске на поиски пропавшего 11-летнего школьника отправились волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск". Сбор объявили на парковке Бежицкого универмага со стороны улицы Союзной после 13.00. Об этом пишут в группе отряда в соцсетях.

Напомним, мальчик пропал в субботу, 17 октября. Он не вернулся с прогулки.

Приметы пропавшего: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы, черные глаза. Ребенок был одет в черную куртку с капюшоном, голубую футболку, голубые джинсы, обут в черные кроссовки с белой подошвой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».