В Брянской области вновь вырос коэффициент распространения коронавируса

В Брянской области вновь растет коэффициент распространения коронавируса. На 18 октября он составил 1,2. За день до этого его значение было 1,13.

И без коэффициента понятно, что заболеваемость растет. В воскресенье подтвердили 113 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших в регионе составляет 10960 человек.

При снятии ограничений летом ориентировались на коэффициент распространения инфекции. Он должен был быть меньше единицы.

Сейчас практически никаких ограничений не вводили. Все рекомендации носят добровольных характер. Исключение составляет только масочный режим, за несоблюдение которого можно получить административный протокол.

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