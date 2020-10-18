В ДТП на Полтиннике в Брянске пострадал водитель

В дорожно-транспортном происшествии на Полтиннике в Брянске пострадал один из водителей. Довольно серьезная авария случилась в пятницу вечером, но 43-летний мужчина обратился за медицинской помощью только на следующий день.

Медики из горбольницы сообщили об этом в ГИБДД. У пострадавшего диагностировали ушибы головы и пальца на руке. Его отпустили домой, назначив лечение.

Напомним, авария случилась около половины девятого вечера 16 октября на кольцевой развязке на Полтиннике. 43-летний водитель "Опеля Астра" ехал со стороны по проспекту Станке Димитрова со стороны улицы Фрунзе в сторону Красноармейской.

Но перед выездом на кольцо не убедился в безопасности маневра и врезался в "Мерседес Бенц". За рулем второй иномарки был 27-летний молодой человек. Он двигался со стороны улицы Крахмалева в сторону переулка Осоавиахима, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Машины столкнулись. Одному из водителей понадобилась медицинская помощь.

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