В Брянской области коронавирус подтвердили у 113 человек

В Брянской области в воскресенье, 18 октября, коронавирус подтвердили еще у 113 человек. Медработники за сутки выполнили 2055 тестов на инфекцию. За сутки диагноз сняли 65 пациентам.

Новых смертей от коронавируса не фиксировали. За все время эпидемии от болезни скончались 46 брянцев.

Общее число заболевших на 18 октября 10960 человек. Из них выздоровели 8535 пациентов.

Больше всего заболевших в Брянске. Коронавирус подтвердили у 4666 человек. За сутки в городе прибавилось 32 заболевших.

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