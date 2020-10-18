На стене дома в Бежице нарисуют портреты трех брянских летчиков

Фото: "Городской".

На стене дома в Бежицком районе Брянска нарисуют портреты трех брянских летчиков: Павла Камозина, Вадима Бузинова и Сергея Азарова. Они появятся на одной из девятиэтажек.

Проект финансируют депутаты горсовета, сообщает "Городской".

В Брянске уже есть несколько портретов героев на фасадах домов: летчика Бориса Афанасьева и Олега Ермакова, который погиб в Чечне. На гостинице "Турист" нарисовали портрет Михаила Луки.

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