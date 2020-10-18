В Брянске ищут пропавшего 11-летнего школьника

Фото: "Тревожный Брянск".

В Брянске полицейские и волонтеры ищут пропавшего 11-летнего школьника. Абдуганы Абдурашитов не вернулся с прогулки в субботу, 17 октября. Мальчик живет в Бежицком районе, пишут волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".

Приметы пропавшего: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы, черные глаза. Ребенок был одет в черную куртку с капюшоном, голубую футболку, голубые джинсы, обут в черные кроссовки с белой подошвой.

Если вы видели мальчика или знаете, где он находится, сообщите в полицию или волонтерам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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