В бывшем ДК "Юность" в Брянске откроют самый большой ресторан

В Бежицком районе Брянска в ближайшее время должен открыться самый большой в городе ресторан. Он расположен в бывшем ДК "Юность".

Здание, которое стояло заброшенным несколько лет, уже отремонтировали. Благоустроили территорию вокруг.

В ресторане оборудовали концертный зал и зал для выступления музыкальных групп.

Бежичане предлагали открыть в "Юности" дворец бракосочетаний. Здесь проходили торжественные церемонии при заключении браков. Но здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров продали в частную собственность.

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