В брянском драмтеатре усилят меры безопасности против коронавируса

Зрителей просят соблюдать правила при коронавирусе.
Фото: Елена РАКОВА
В брянском драматическом театре усилят меры безопасности против коронавируса. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения культуры 16 октября.
Театр запрещено посещать людям с признаками вирусного заболевания. Все время в театре нужно носить медицинскую маску. В зрительном зале нужно соблюдать правила рассадки с учетом социальной дистанции, пересаживаться на другие места запрещено.
Если эти меры не будут соблюдать, спектакль могут прервать до устранения нарушений.
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