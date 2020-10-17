В брянском драмтеатре усилят меры безопасности против коронавируса

Зрителей просят соблюдать правила при коронавирусе. Фото: Елена РАКОВА

В брянском драматическом театре усилят меры безопасности против коронавируса. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения культуры 16 октября.

Театр запрещено посещать людям с признаками вирусного заболевания. Все время в театре нужно носить медицинскую маску. В зрительном зале нужно соблюдать правила рассадки с учетом социальной дистанции, пересаживаться на другие места запрещено.

Если эти меры не будут соблюдать, спектакль могут прервать до устранения нарушений.

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