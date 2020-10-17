В Брянске проверили организацию питания учеников начальной школы. В образовательные учреждения наведались представители общественного контроля из департамента образования и науки Брянской области. Проверки прошли 14 и 15 октября в школах №18, №36 и №1.

Никаких нарушений во время проверки не нашли.

Напомним, школьники с первого по четвертый класс питаются с 1 сентября бесплатно. Деньги выделяют из федерального бюджета.

А вот городской бюджет будет теперь экономить на питании школьников.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».