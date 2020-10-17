Фото: "Типичный Брянск".

В Брянске на Набережной грузовик с ковшом смял легковушку. Иномарка, в свою очередь, врезалась в попутную машину. Судя по всему, все автомобилисты остановились перед светофором. Но двое их них не соблюдали дистанцию.

ДТП случилось на улице Горького перед перекрестком с улице Калинина. Фотографии с места аварии опубликовали в социальных сетях в пятницу, 16 октября.

Судя по снимкам, ковш серьезно повредил заднюю часть легковой машины.

В аварии, к счастью, никто не пострадал.

Водителей, особенно тяжелой техники, просят соблюдать дистанцию на дороге.

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