В ДТП на Полтиннике в Брянске никто не пострадал

Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

В дорожно-транспортном происшествии на "Полтиннике" в Брянске никто не пострадал. Авария не попала в сводку УГИБДД по Брянской области.

ДТП случилось вечером в пятницу, 16 октября, в районе кольцевой развязки на улице Красноармейской. На дороге столкнулись "Мерседес" и "Опель". Фотографии и видео с места аварии опубликовали в социальных сетях.

Машины получили сильные механические повреждения. Судя по снимкам, автомобили разбили металлический отбойник, который установили недавно.

На место выезжали спасатели, медики скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».