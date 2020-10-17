В сквере Камозина в Бежице срубили деревья

Фото: "Типичный Брянск".
В сквере имени Павла Камозина в Бежицком районе Брянска срубили некоторые деревья. Фотографии с места опубликовали пользователи в социальных сетях в пятницу, 16 октября.
Деревья срубили в районе памятного знака. На нем написано, что в этом месте появится монумент "Героям-летчикам земли брянской". Эскиз памятника вызывал много споров. Сначала его планировали возвести на внебюджетные деньги.
В итоге территория попала в программу инициативного бюджетирования. Работы должны завершить уже в этом году.
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