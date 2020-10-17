Жители Трубчевска пожаловались на недоделанный ремонт дороги

Фото: "Подслушано Трубчевск".

Жители брянского города Трубчевск пожаловались на недоделанный ремонт дороги. Фотографии они опубликовали в социальных сетях.

На снимках видна асфальтированная дорожка, которая внезапно обрывается. Автор фото пишет, что часть дороги, примыкающей к дома №4а по улице Володарского, осталась без ремонта. Жители спрашивают у представителей администрации, почему так получилось.

Пока они получили ответы только в комментариях от горожан. Они написали, что в этом месте асфальта не было много лет. У этого же многоквартирного дома появилась парковка у первого подъезда. А на этот участок асфальта не хватило. Местные жители просят чиновников следить за качеством выполняемых работ.

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