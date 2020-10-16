В Брянской области возбудили уголовное дело по факту обрушения дома в Вышкове

На месте происшествия одновременно с сотрудниками МЧС работают следователи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения части дома №14 по улице Ленинской в поселке Вышков Злынковского района.

Напомним, ночью 16 октября в Брянской области из-за карстового провала грунта обрушился жилой частный дом, в котором находилась 70-летняя женщина. В течение дня спасатели разбирали завалы и искали пострадавшую.

На месте происшествия одновременно с сотрудниками МЧС работают следователи. Они должны установить причины случившегося и условия, поспособствовавшие провалу грунта, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Ранее сообщалось, что глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил брянским следователям изучить появившуюся в СМИ информацию о происшествии и при наличии достаточных оснований организовать процессуальную проверку.

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