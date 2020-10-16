С пассажирами, водителями и кондукторами провели разъяснительную работу. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске проверили маски у водителей и пассажиров общественного транспорта. 16 октября в 10-м микрорайоне прошел межведомственный рейд по выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологических правил.

Комиссия проверила соблюдение масочного режима на автобусах, троллейбусах и маршрутках. С пассажирами, водителями и кондукторами провели разъяснительную работу. На нарушителей составили ряд протоколов, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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